Wegen gestohlener 100 Euro ins Gefängnis

In einem Schnellrestaurant in Donauwörth wurde Geld aus einem Geldbeutel gestohlen.

Plus Ein 27-Jähriger steht vor Gericht, weil er in einem Schnellrestaurant in Donauwörth Geld aus einem Portemonnaie klaut. Der Mann ist nicht unbescholten.

Von Yannick Eibl

Ausgangspunkt ist ein Missgeschick, wie es immer mal passieren kann. Eine 24-Jährige aus Neuburg war am 8. Mai des vorigen Jahres in einer Fast-Food-Filiale in Donauwörth zu Gast. Als sie nach dem Essen in ihr Auto stieg und wieder losfuhr, bemerkte sie, dass ihr Geldbeutel fehlte.

Die Frau vermutete, er sei ihr aus der Tasche gefallen. Sofort rief sie in der Filiale an, doch dort wusste man nichts von einem verlorenen Geldbeutel. Also fuhr die junge Frau noch einmal in das Lokal, um selbst zu suchen. Kameras zeigen die Tat Vergeblich. Am nächsten Tag erstattete sie Anzeige bei der Polizeiinspektion Donauwörth. Eine Anzeige, wie sie vermutlich meist im Sande verläuft. Doch dieses Mal nicht: Denn die Kameras in dem Restaurant zeigten, dass die Geldbörse – oder genauer gesagt der Inhalt – gestohlen wurde. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Ein 27-Jähriger Mitarbeiter der Filiale sah sich deshalb nun vor dem Amtsgericht in Nördlingen mit einer Anklage wegen Diebstahls konfrontiert. Staatsanwalt Dennis Schreiber warf ihm vor, erst das Portmonee der Frau gefunden, anschließend das Bargeld in Höhe von circa 100 Euro entwendet und den Geldbeutel dann mit samt Bankkarte, Führerschein und Personalausweis in einem Mülleimer hinter dem Laden entsorgt zu haben. Der Angeklagte ist geständig Der Mann räumte den Sachverhalt sowohl bei der ersten Durchsuchung der Polizei, als auch vor Gericht sofort ein und zeigte sich einsichtig. Als Grund für seine Tat nannte er gegenüber Richterin Katrin Wegele, dass das Geld seiner finanzieller Lage gelegengekommen wäre – der Angeklagte ist verschuldet und verdient den Mindestlohn. Er verstehe jedoch selbst nicht, warum er es tatsächlich getan habe. Er habe einen „Blackout“ gehabt, so der Angeklagte im Prozess. Problematisch für ihn war jedoch, dass es sich nicht um seinen ersten Aussetzer handelte. So ist der Angeklagte bereits mehrfach vorbestraft: Neben Unterschlagung wurde er schon zweimal wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis schuldig gesprochen. Zuletzt wurde er im vergangenen Jahr wegen fünffachen Diebstahls zu einer zehnmonatigen Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Gegen deren Auflagen hat er nun, nach wenigen Monaten, schon wieder verstoßen. „Kein Raum für eine Bewährung“ Der Täter, der selbst eingestand, dass es so nicht weitergehen könne und reuig gerne das entwendete Geld begleichen würde, muss nun um seinen Job fürchten – obwohl das Restaurant ihn laut eigener Aussage nur abmahnte und mit einer Kündigung bei einem erneuten Vorfall drohte. Denn dem Mann droht nun das Gefängnis. Und das alles wegen 100 Euro. Am Ende der Verhandlung fordert Staatsanwalt Schreiber nämlich aufgrund der Wiederholungstat eine Haftstrafe von sechs Monaten ohne Bewährung. Verteidiger Josef Bickelbacher hingegen versuchte für seinen Mandanten eine sechsmonatige Freiheitsstrafe auf Bewährung zu erwirken. Für den Angeklagten könne ansonsten – bei Verlust seines Arbeitsplatzes – eine Abwärtsspirale seines Lebens entstehen, so der Rechtsanwalt. Richterin Wegele sah sich aber schlussendlich trotz der Reue des Angeklagten und seiner finanziellen Not gezwungen, ihn zu sechsmonatiger Haft ohne Bewährung zu verurteilen: „Eine Bewährung muss als Warnung dienen. Da der Angeklagte seine letzten Bewährungsauflagen durch diese Tat bereits nach drei Monaten wieder gebrochen hat, gibt es einfach keinen Raum mehr für eine Bewährung“, so Wegele. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

