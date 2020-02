10:25 Uhr

Weiberfasching: Junger Mann uriniert in Polizeiwache

Ein junger Mann hat sich beim Weiberfasching Zutritt in die Polizeiinspektion verschafft und in diese dann uriniert.

Plus Ein 21-Jähriger handelt sich in Rain eine Anzeige ein. Ansonsten hat die Polizei nur wenig Arbeit.

Der Weiberfasching ist aus Sicht der Polizei in Rain in diesem Jahr „äußerst friedlich sowie störungsfrei“ verlaufen. Die Gesetzeshüter registrierten keine einzige Gewalttat. Mit juristischen Konsequenzen muss lediglich ein junger Mann rechnen, der sich gegen 1.30 Uhr Zutritt in den Vorraum der Polizeiinspektion verschaffte.

Er nutzte das Öffnen der Eingangstür durch eine Person aus, welche die Räumlichkeiten verließ. Der 21-Jährige begab er sich zu den beiden verschlossenen Innentüren des Vorraums und versuchte, in die Dienststelle zu gelangen. Als er feststellen musste, dass sich beide Türen nicht öffnen lassen, stellte er sich sofort in eine Ecke des Vorraums und fing an zu urinieren. Der junge Mann, der alkoholisiert war, durfte anschließend seine Hinterlassenschaft selbst entfernen. Nichtsdestotrotz erwartet ihn eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs. Ruhestörungen zu später Stunde Die Polizei schätzt, dass in der Nacht auf Donnerstag rund 3000 Menschen im Bereich der Hauptstraße in Rain feierten. Gegen 4 Uhr wurden noch zwei Fälle von Ruhestörungen gemeldet, wobei diese die Polizei schnellstmöglich unterband. Bereits gegen 20.30 Uhr musste einem jungen Mann, der betrunken war, ein Platzverweis für das Veranstaltungsareal erteilt werden, da er negativ auffiel. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Ansonsten beschäftigten sich die Beamten nur noch mit Verlustgegenständen wie zum Beispiel Haustürschlüsseln und Personalausweisen, die abgegeben wurden. Teilweise holten die Besitzer die Gegenstände schon wieder ab, der Rest wird an das Fundbüro der Stadt Rain weitergeleitet. (dz) Lesen Sie auch: Autofahrerin verletzt Kind und fährt weiter



