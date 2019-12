Weibliche Doppelspitze führt das Theater Donauwörth

Plus Eva Thiem und Martina Wittek sind in der kommenden Spielzeit Nachfolgerinnen von Wolfgang Schiffelholz. Es gibt Pläne für 2020. Und da wird manches überraschend

Die Fußstapfen, die Wolfgang Schiffelholz beim Theater Donauwörth hinterlässt, sind groß. Seit sich der leidenschaftliche Theatermacher im Sommer von der aktiven Bühnenarbeit zurückgezogen hat und auf den Vereinsvorsitz beschränkt, gab es viele Überlegungen, wie es weitergehen kann. Fremde Regisseure von auswärts zu engagieren, stand etwa zur Debatte, auch eine Pause einzulegen, wurde diskutiert.

Jetzt steht fest: Mit geballter Frauen-Power geht der Verein ambitioniert und erwartungsvoll in die neue Spielzeit. Eine Doppelspitze mit Eva Thiem (Gesamtleitung) und Martina Wittek (Regie) plant und inszeniert die Freilicht-Aufführung im Sommer 2020. Und dabei wird es einige überraschende Neuerungen geben.

Das Theater Donauwörth befindet sich in einer Umbruchphase. Natürlich ist es nicht leicht, nach 44 Jahren unter Leitung des Allround-Talents Wolfgang Schiffelholz zur Tagesordnung zu gehen. Und es ist ja auch noch nichts Dauerhaftes geregelt. Vorläufig richten sich die Blicke erst einmal auf den kommenden Sommer. In dieser Saison werden Eva Thiem und Martina Wittek ganz vorne mit dabei sein, unterstützt von einem große, erfahrenen Team.

„Wir konzentrieren uns erst mal auf 2020 – das wird arbeitsintensiv genug“, sagt Martina Wittek. „Danach werden wir sehen, wie es weiter geht.“ Statt bislang zwei Stücken zu spielen (ein Erwachsenen- und ein Kinderstück) wird es im kommenden Jahr lediglich eines geben, das aber dafür in einer Langversion (für erwachsene Zuschauer) und in einer Kurzversion (für Mädchen und Buben im Publikum). Darin stehen die großen und die kleinen Darsteller gemeinsam auf der Bühne. „Das ist einerseits für uns leichter zu planen“, beschreibt Wittek, „andererseits ist es schön, Jung und Alt zusammenzuführen.“ Künftig sei es aber dann durchaus vorgesehen, wieder zwei Stücke je Spielzeit zu inszenieren.

Die Geschichte der Mary Poppins-Romane

Der Titel der märchenhaften Komödie 2020 lautet: „Magic Nanny – ein Kindermädchen namens Mary“. Erzählt wird die Geschichte der bekannten Mary Poppins-Romane aus der Feder der australisch-britischen Autorin Pamela Lynwood Travers. Da Walt Disney-Productions die Bücher verfilmt hat und die Rechte inne hat, muss diese Bühnenfassung einen anderen Titel tragen. Das Theater Donauwörth hat aber diese Bühnenfassung und somit die Aufführungsrechte wie es sich gehört beim Verlag eingekauft.

Das Stück dreht sich um die Geschwister Jenny und Miky, die es manchmal gar nicht so leicht haben. Ihr Vater denkt nur an seine Bank-Karriere und ihre Mutter ist in der Frauenemanzipations-Bewegung engagiert und auf Demonstrationen unterwegs. In solchen Fällen ist Mary, das außergewöhnlichste Kindermädchen der Welt, sofort zur Stelle. Mary ist ein Kindermädchen, das mit einem Regenschirm fliegen und auch sonst noch Zauberhaftes vollbringen kann. Mit Mary beginnt für Jenny und Miky ein einziges Abenteuer: ob sie nun in ein Bild springen und von Pinguinen bedient werden, eine Fuchsjagd machen oder gar ein Pferderennen erleben oder ob sie das Zauberwort benutzen, das dafür sorgt, dass man sich wohl fühlt. Jenny und Miky erleben viel mit Mary und es ist immer spannend.

Die Vorbereitungen laufen bereits

„Wir sind ja schon mitten drin in den Vorbereitungen“, schildert Eva Thiem, ganz energiegeladen. „Das Bühnenbild steht schon und die Pläne gehen jetzt zum Gerüstbauer. Die Gesangsproben laufen bereits – es kein ausgesprochenes Musical, sondern ein Theater mit Gesang – und es geht jetzt schon rund.“ Eva Thiem ist ein alter Theaterhase. Die 33-Jährige ist seit mindestens 25 Jahren in Donauwörth mit dabei hat als Bühnenstrolch begonnen. Später hat sie selbst diese Truppe der Jüngsten geleitet. Sie hat auch Regie geführt, macht gern Maske und Bühnenmalerei, ist seit sechs Jahren Stellvertretende Vorsitzende und manches mehr.

Martina Wittek (36) ist beim Theater Donauwörth Mitglied, seit sie laufen kann, „also mindestens seit 1988, eher länger“. Sie war in allen möglichen Bereichen bereits tätig, von der Bühnentechnik bis zum Catering. „Ich hab dann viel Regie geführt“, erzählt sie, „und bin nach etlichen Jahren im vergangenen Kinderstück in die Rolle von Michels Mutter geschlüpft.“ Aber auch beim Krippenspiel in Auchsesheim ist sie aktiv und bei der Bauernbühne.

Beide Damen dieser Doppelspitze sprühen regelrecht vor Tatendrang. Sie wollen dieses Jahr des Umbruchs als Chance nutzen und das Beste daraus machen. „Hauptsache, es geht weiter ...!“

Info Der Kartenvorverkauf für das Freilichtspiel beginnt online am 1. Februar unter www.theater-donauwoerth.de. Premiere (kein freier Verkauf) ist am Samstag, 20. Juni, 20.30 Uhr. Alle weiteren Termine auf der Homepage.