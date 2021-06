Weihbischof spendet die Firmung in Rain

Florian Wörner firmt 53 Jugendliche

Aus der Gestaltung seiner Predigt sprach der einstige Jugendpfarrer. In der Pfarreiengemeinschaft Rain spendete Weihbischof Florian Wörner, früherer Diözesan-Jugendseelsorger, 53 Jugendlichen das Sakrament der Firmung. Die festlichen Gottesdienste ließen die äußeren Umstände – Teilung in zwei Gruppen und das Tragen von Masken – fast vergessen.

Weihbischof Wörner bezog die Firmlinge intensiv in seine Ausführungen ein. Nach Taufe und Erstkommunion sei die Firmung das dritte „Eingangs-Sakrament“ der Kirche. Firmung bedeute Stärkung. Sie sei aus dem Pfingstereignis zu verstehen und sei der Auftrag an alle Gläubigen, das Evangelium zu verkünden und zu leben. Die „sieben Gaben des Heiligen Geistes“ seien nicht antiquiert. Der Weihbischof übertrug Weisheit, Erkenntnis, Einsicht, Rat und (innere) Stärke mit Beispielen in die Lebenswirklichkeit der Jugendlichen. Frömmigkeit bedeute schließlich, überzeugend als Christ zu sein und Gottesfurcht sei als Respekt zu verstehen – gegenüber Gott und den Mitmenschen.

Bei beiden Gottesdiensten konzelebrierte Pfarrer Jörg Biercher; Kaplan Aneesh und Pfarrer Paul Großmann standen bei je einer Firmfeier mit am Altar. Für die festliche Umrahmung sorgten ein kleiner Jugendchor und Organist Franziskus Wawrzik. Pfarrgemeinderats-Vorsitzender Paul Dieterle sprach namens der Pfarrgemeinderäte zu den Firmlingen und Gemeindereferentin Karin Braun, die die Vorbereitung maßgeblich geleitet hatte, verteilte die Urkunden. Die Jugendlichen kamen aus den Pfarreien Rain, Feldheim, Genderkingen, Niederschönenfeld und Staudheim. (arh)