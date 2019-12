18:24 Uhr

Weihnacht auf der Bäldleschwaige

Der größte Weihnachtsmarkt der Region lädt zum zweiten Wochenende ein.

Von Barbara Wild

Der größte Weihnachtsmarkt in der Region geht in sein zweites Wochenende. An jedem Adventswochenende lädt Karl-Philipp Sauter zur „Bäuerlichen Weihnacht“ auf dem Hofgut in Rettingen. Über die Landkreisgrenzen hinaus ist bekannt, dass bei deftiger Brotzeit, zünftiger Musik und vielfältigem Programm jeder besucher auf seine Kosten kommen kann. Auch zahlreiche Busunternehmer haben die Bädleschwaige längst als Ziel in der Adventszeit im Angebot. Über 60 Stände bieten handwerkliche Weihnachtsware und süße Verführungen an.

Vor allem für Kinder kommen auf der Bäldleschwaige voll auf ihre Kosten Sehr beliebt ist ein Besuch bei den lebenden Tieren: Schweine, Schafe und Hasen können begutachtet werden und der Andrang im Tierzelt sorgen regelmäßig für Stau in den verwinkelten Gängen durch das Hofgut. Auch an diesem Wochenende unterhält das Kasperle samstags zwischen 14 und 18.30 Uhr und sonntags zwischen 13 und 17.30 Uhr alle 90 Minuten. Jeweils um 14 Uhr können die Kinder im Biergarten Plätzchen backen.

Während in den Gassen zwischen den Buden Adventsmusik tönt und der Duft von Gebratenem und Gebranntem vermischt sich zum typischen Duft der Weihnachtsmärkte.

Am heutigen Samstag steht unter anderem der Buchdorfer Zweigsang auf der um 13 Uhr auf der Bühne, während um 17 Uhr Tanz mit Max und Regina auf dem Programm steht. Am Sonntag gibt es dann von 14 bis 17 Uhr Unterhaltung mit der im Feststadel und im Biergarten.

Die Bäuerliche Weihnacht im Advent Freitag (12 bis 21 Uhr), Samstag (11 bis 21 Uhr) und Sonntag (11 bis 20 Uhr) statt. www.bäldleschwaige.de

