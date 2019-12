vor 20 Min.

Weihnachten für die Ohren

Die A-cappella-Band B’n’T versteht sich auf einen glasklaren, vielschichtigen Sound – ganz ohne Instrumente

Von Tanja Sonntag

Manch einer schaut da schon ganz genau hin – sucht die Kirche nach einem versteckten Schlagzeug oder elektronischen Hilfsmittel ab. Vergebens, denn das Konzert der A-cappella-Band B’n’T braucht tatsächlich keine instrumentale Begleitung, auch wenn der volle Klang und der mitreißende Rhythmus anderes vermuten ließen. Keiner vermisst die Instrumente, denn die Stimmen der Gruppe reichen völlig aus, um zauberhafte Musik zu erschaffen.

Mit Songs wie „Feliz Navidad“ oder „Zu Bethlehem geboren“ singt die fünfköpfige Gruppe allgemein bekannte Weihnachtslieder, ohne dass diese dabei abgedroschen sind. Dazu ist der durch ihre Stimmen erzeugte Rhythmus viel zu ansteckend. Und auch die Interpretation dieser „Klassiker“ ist klanglich beeindruckend. Diese Lieder sind für drei Mitglieder eine Erinnerung an ihre Zeit bei den Regensburger Domspatzen.

Die Band besteht aus den hellen, klaren Stimmen von Bene, Simon und Brooklyn sowie Tino (Bass) und dem Beatboxer Simon, der als Ersatz für ein anderes Mitglied vorübergehend dabei ist. Gegründet haben sie die A-cappella-Gruppe vor sechs Jahren. Inzwischen haben sie zwei Alben veröffentlicht, und die Sänger sind auch im Internet – beispielsweise auf Youtube und Facebook – zu finden.

B’n’T begeistert nicht nur mit den klassischen Weihnachtsliedern, sondern auch mit modernen Songs, wie „Heimkommen“ von Bayern3, wobei sie die Radioversion in den Schatten stellen. „All I Want for Christmas Is You“ stimmen sie so beschwingt an, dass das Publikum im Takt schwingende Beine kaum unterdrücken kann. Nach jedem Stück wird so laut geklatscht, dass es nur ehrlich gemeint sein kann. Teils stampft das Publikum sogar oder steht auf, weil Klatschen allein nicht zu reichen scheint, um der Begeisterung Ausdruck zu verleihen.

Dabei ist die Band aus Regensburg am Anfang laut Tino sogar überrascht, dass überhaupt so viele Leute gekommen sind: „Die ganze Kirche ist voll geworden, obwohl uns hier keine Sau kennt.“ Das Publikum wird jedenfalls bestens auf die Adventszeit eingestimmt, der Adventskranz und die Krippe, die schon in der Kirche aufgebaut sind, tun ihr Übriges.

Höhepunkte sind außerdem „Halleluja“, das die Zuhörer regelrecht von innen wärmt, so angenehm ist es, den harmonischen Stimmen zuzuhören, und „Frosty the Snowman“. Die Interpretation des Kinderlieds macht schlichtweg Spaß, insbesondere dank Simons kleiner Tanzeinlage. „We Three Kings“, ein amerikanisches Lied über die Könige aus dem Morgenland, interpretiert die Gruppe ganz außergewöhnlich: Durch an Trommeln erinnernde Klänge – ausschließlich durch Stimmen erzeugt, versteht sich – wird es afrikanisch angehaucht. „Das Lied ist sonst ziemlich normal, und weil uns das zu langweilig war, haben wir es eben anders gemacht“, erklärt Tino.

