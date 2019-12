13.12.2019

Weihnachtliche Meditation in der Dorfkirche

Jürgen Lechner liest in Schweinspoint

Jürgen Lechner hat in der voll besetzten Dorfkirche von Schweinspoint zum zwölften Mal eine einstündige Meditation gestaltet – er nennt’s „Weihnachtslesung“. Musikalische Beiträge lieferte in gewohnter Form die Burgheimer Zwoaring-Musi (Irmgard Weigl und Elfriede Marb, Akkordeon, Elisabeth Zach, Hackbrett, und Johannes Hieber, Kontrabass) beispielsweise mit „Ihr Hirten, steht nur alle auf“, einer „Hirtenmusik“ von Karl Edelmann und einer irisch klingenden „Christmas Eve“-Musik. Zusammen mit Jürgen Lechner, Panflöte, spielten die Mitwirkenden „Gabriel’s Oboe“ und die Komposition „Herbst“.

Lechners Meditation (von lateinisch meditatio zu meditari „nachdenken, nachsinnen, überlegen“) begann mit der Überlegung, dass jeder Mensch „einer von Millionen“ ist, „der da steht als einer von denen, der gerne mit Menschen zusammen ist und an das Gute im Menschen glaubt.“ In diesem Moment überkomme ihn ein Gefühl der Freude und Dankbarkeit dafür, „dass ich wieder hier sein darf und euch ein paar Gedanken und Geschichten mit auf den Weg geben darf und dass ihr alle wieder da seids und mir eure Zeit schenkts.“

Es sei total normal, dass heute nichts mehr normal sei, dass der Wahnsinn regiere, der Terror, der Tod und die Tragik, bedauerte Jürgen Lechner. „Wir wissen fast alles, haben aber nichts kapiert“ stellte er fest. Viele ärgerten sich, dass so viele Menschen „gegen etwas sind“. Besser sei es doch, für etwas zu sein, und mit Feuer und Flamme hinter dieser Sache zu stehen. Alle sollten sich für den Frieden einsetzen. Jürgen Lechners Idee: „Stell’ dir vor, es ist Krieg und wir gehen alle nicht hin.“ Heutzutage ändere sich so vieles, meinte der Redner. Die Zeiten änderten sich, die Moderne halte überall Einzug. Schmunzeln konnte man schon bei Lechners „Telefonat mit einer Gastronomiezentrale“ – es ging um einen Termin für ein Advents-Event, Lechners Adventslesung. Er fragte: „Genießt ihr, was gerade ist, oder vermisst ihr ständig, wie es früher einmal war? Seid ihr auch mit wenig zufrieden oder ist das Beste und Meiste gerade gut genug? Könnt ihr euch noch an einem schönen Sonnenuntergang erfreuen, an einer wunderbar verschneiten Winterlandschaft, am Zwitschern der Vögel, am Kinderlachen?“ Wie schön könne das Leben doch sein. Wir sollten immer daran denken, wie gut es uns gehe. „Wir sollten dankbar darüber sein und die Dankbarkeit sollten wir auch weitergeben“, regte er an.

Dann philosophierte Lechner über die Macht der Worte: „Sie können heilen oder teilen. Sie können berühren, verführen, betören, zerstören. Mal eilen sie von Herz zu Herz, mal kränken sie, verursachen Schmerz. Worte können aktivieren, analysieren, arrangieren, delegieren, deprimieren, dirigieren, faszinieren, fantasieren, intrigieren, kompromittieren, motivieren. Sie können schmeicheln und die Seele streicheln“, sagte er. Bevor der Beifall einsetzte, merkte Jürgen Lechner noch ein paar boarische Gedanken zum Weihnachtsfest an: „Samma glücklich mit dem, was mer ham. Gebts eich oafach d’Hand, schenkt’s eich oafach anand, seids an Weihnachten friedlich und glücklich beianand.“ (ma)