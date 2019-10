vor 9 Min.

Weihnachtsmarkt Donauwörth 2019: Start, Termine, Öffnungszeiten

Auch in diesem Jahr findet wieder der Weihnachtsmarkt in Donauwörth auf der Altstadtinsel Ried statt. Alle Infos zu Start, Terminen und Öffnungszeiten: hier.

Jedes Jahr wird die Altstadtinsel Ried in Donauwörth für einige Tage im Dezember zum Weihnachtsmarkt. Die Insel in der Wörnitz hieß zunächst Wörth und ist seit dem 16. Jahrhundert unter dem Namen Ried bekannt. Sie war das Zentrum der Stadtentwicklung zu Zeiten der Völkerwanderung und ist bis heute mit vielen Gastronomiebetrieben und wenig Verkehr einer der beliebtesten Orte Donauwörth.

Hier erfahren Sie mehr über den romantischen Weihnachtsmarkt auf der Stadtinsel Ried: Wir haben alle Infos zum Start, den Terminen und den Öffnungszeiten für Sie.

Romantischer Weihnachtsmarkt auf der Altstadtinsel Ried: Start und Termine

In diesem Jahr findet der besinnliche Weihnachtsmarkt vom 19.12. bis zum 22.12.2019 statt. Dazu wird die Insel natürlich weihnachtlich dekoriert - am Eingang erwarten Besucher große Lichterengel, die den beschaulichen Weihnachtsmarkt in ein gemütliches Licht hüllen. Der Weihnachtsmarkt am 4. Advent ist die perfekte Gelegenheit die letzten Weihnachtsgeschenke zu besorgen oder einfach die besinnliche Stimmung zwischen Ständen und Buden zu genießen.

Neben allerlei Weihnachtsschmuck und handgearbeiteten Nussknackern ist natürlich auch für ein umfangreiches kulinarisches Angebot gesorgt. Das ist unter anderem auf dem Weihnachtsmarkt in Donauwörth geboten:

selbstgemachte Waffeln, Crepes und Schokofrüchte

Bratwürste und Schupfnudeln

heiße Maroni und gebrannte Mandeln

Glühwein, Feuerzangenbowle und Schlehenlikör



Räuchermännle, Nussknacker und Rauschgoldengel

Handgesiedete Planzenseifen, Ledertaschen und Schmuck

Christbaumschmuck, Krippenzubehör und Klosterarbeiten

Handgestricktes, Filztiere und Blechspielzeug

Weihnachtsmarkt Donauwörth 2019 auf der Altstadtinsel Ried: Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten für den Weihnachtsmarkt in Donauwörth variieren je nach Wochentag. Von Donnerstag, den 19.12.19, bis Samstag, den 21.12.19, hat der Markt auf der Altstadtinsel von 12 bis 20.30 Uhr geöffnet. Am letzten Tag des Weihnachtsmarkt schließen die Stände und Buden dann bereits um 20 Uhr. Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt aber auch am 22.12. ab 12 Uhr mittags. (AZ)

