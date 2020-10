vor 2 Min.

Weihnachtsmarkt in Kaisheim findet nicht statt

Der Weihnachtsmarkt in Kaisheim fällt heuer aus.

Plus In Kaisheim fällt in diesem Jahr der Weihnachtsmarkt aus. Das sind die Gründe des Gemeinderats.

Auch in Kaisheim gibt es heuer keinen Weihnachtsmarkt. Das hat der Gemeinderat am Dienstagabend einstimmig beschlossen. Nach Auskunft von Bürgermeister Martin Scharr fiel die Entscheidung aufgrund mehrerer Aspekte. Zum einen drohe ein erneutes Herunterfahren des öffentlichen Lebens. Aber auch, wenn ein solcher Markt stattfinden dürfte, gäbe es diverse Unwägbarkeiten bezüglich möglicher Auflagen. Die Teilnehmer bräuchten freilich Planungssicherheit.

Absagen von Weihnachtsmärkten andernorts hätte Zahl der Besucher in Kaisheim erhöht

Eine weitere Befürchtung: Da bereits einige Weihnachtsmärkte in der Umgebung abgesagt seien, kämen möglicherweise mehr Besucher als sonst. Daraus könnten sich Probleme ergeben: „Wie halten wir das in geordneten Bahnen?“

Nach dem Abwägen der Fakten seien die Räte in Kaisheim zu dem Schluss gekommen, auf den Markt in diesem Jahr zu verzichten, berichtet Scharr. Die Veranstaltung wäre wegen der Baustelle am Münsterplatz erneut auf dem Pausenhof der Graf-Heinrich-Schule über die Bühne gegangen.

