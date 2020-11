15:40 Uhr

Weihnachtsmarkt in Wemding ist endgültig abgesagt

In der Wemdinger Altstadt wird es heuer keinen Weihnachtsmarkt geben.

Bis zuletzt hatte man in Wemding gehofft, nun aber herrscht Gewissheit: Es wird in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt in der Fuchsienstadt geben.

Aufgrund der aktuellsten Entwicklung des Corona-Infektionsgeschehens und der kürzlich gefassten Beschlüsse des Bundes wird der diesjährige Wemdinger Weihnachtsmarkt abgesagt. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Trotz eines neues Veranstaltungskonzepts und umfassenden Hygieneplans, die mit den Vereins- und Markständen bereits gemeinsam besprochen waren, ist eine Durchführung nicht möglich. Bis zuletzt hatten die Verantwortlichen gehofft, auch während er Pandemie einen Weihnachtsmarkt, natürlich in andere Form als bisher, auf die Beine stellen zu können.

Lesen Sie auch:









Themen folgen