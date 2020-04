vor 19 Min.

Weil Oster-Gottesdienste ausfallen: Wirt liefert gesegnete Speisen

Exklusiv Gastwirt Armin Schnabel will Gläubigen an den Feiertagen ein besonderes Geschenk machen. Dekan Neuner ist mit im Boot.

Von Barbara Wild

Anderen Mut zu machen und in harten Zeiten wie jetzt beizustehen – das ist der Antrieb von Gastronom Armin Schnabel. Der Wirt des Restaurants „Goldener Hirsch“ in Donauwörth musste seinen regulären Betrieb einstellen. Jetzt wird nur noch ausgeliefert. Trotzdem will er in diesen schwierigen Zeiten etwas Gutes tun und ein Signal senden.

Besondere Aktion gab es auch schon an Weihnachten

Schon in der Adventszeit hatte er mit der Aktion „Geschenkte Weihnachten“ sein gutes Herz gezeigt. Und nun möchte er auch in Zeiten der Corona-Pandemie zusammen mit seiner Frau Christine und dem ganzen Team des Hirschen an Ostern ein Zeichen der Solidarität setzen.

Christine und Lukas Schnabel zeigen das besondere Osternest. Bild: Schnabel

Wie es sich für einen Wirt gehört, geht es dabei um etwas Kulinarisches. Zusammen mit der Metzgerei Stöckle aus Rain und dem Hofladen Landes bei Zirgesheim stellt er ein besonderes Osternest zusammen. Schinken, Osterlamm und Hefezopf, hart gekochte Eier und eine Kerze – das alles wartet auf Menschen, die an Ostern keine Möglichkeit haben, sich selbst ein solches Nest zu besorgen.

Donauwörther Dekan Robert Neuner segnet die Nester

Doch nicht nur der Inhalt ist besonders. Denn Dekan Robert Pfarrer Neuner wird die etwa 150 bis 200 gefüllten Nester segnen und damit die Botschaft noch umso bedeutsamer machen. Schließlich können die Gläubigen dieser Tage an keinem Ostergottesdienst teilnehmen oder ihre Osterkörbe wie sonst üblich an den Altar stellen und segnen lassen.

Das soll mit der kleinen Aktion ein wenig abgemildert werden. Nach dem Segen werden die Nester dann direkt an ihre Empfänger geliefert werden – vom Team des Gasthauses Hirsch. (fene)

Wer gerne ein solches geschenktes und gesegnetes Osternest kostenfrei bestellen möchte, kann sich unter info@goldener-hirsch-donauwoerth.de oder telefonisch unter 0906/3124. Frist ist am Donnerstag, 9. April.

