vor 47 Min.

Weinende Kinder lenken Autofahrerin ab: Unfall in Wemding

In Wemding sind zwei Autos zusammengestoßen, weil eine Fahrerin durch ihre Kinder abgelenkt war.

In Wemding hat sich eine Autofahrerin ablenken lassen. Die Folge ist ein Frontalzusammenstoß.

Eine Autofahrerin hat sich in Wemding von ihren Kindern im Wagen derart ablenken lassen, dass sie einen Frontalzusammenstoß verursachte. Das passierte der Polizei zufolge am Mittwoch um 17.30 Uhr in der Geschwister-Scholl-Straße. Die 32-Jährige hatte ihre Kinder auf der Rückbank mit dabei. Weil diese weinten, achtete die Mutter nicht ausreichend auf den Verkehr – und prallte mit ihrem Pkw mit einem anderen Auto zusammen, das ein 25-Jähriger steuerte.

Durch den Unfall entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Die Beteiligten blieben nach erstem Anschein glücklicherweise unverletzt. Die Polizei verwarnte die Fahrerin gebührenpflichtig. (dz)

Lesen Sie auch:

Themen folgen