14:18 Uhr

Weitere Feldkreuze sind beschädigt worden

Sachbeschädigungen auch in Zirgesheim und Lechsend. Die Polizei vermutet, dass es derselbe Täter wie bei den anderen Vorfällen war.

Der 36-Jährige, der am 18. Oktober in Marxheim, Nordheim und Altisheim sowie in Ellgau im angrenzenden Landkreis Augsburg eine Reihe von Kreuzen samt Christusfiguren beschädigt hat, war wohl auch in Lechsend und bei Zirgesheim aktiv. Das teilt die Polizei mit.

In der Flur des Marxheimer Ortsteils wurde jedenfalls laut Polizei nun ein weiteres Feldkreuz festgestellt, dass nach dem 17. Oktober beschädigt worden sein muss. Die Füße der Jesusfigur wurden hier mit roter Farbe beschmiert. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Die Polizei in Rain geht davon aus, dass es derselbe Täter wie in den anderen Fällen war.

Der 36-Jährige ist dem Vernehmen nach möglicherweise psychisch krank. Er befindet sich inzwischen in stationärer Behandlung.

