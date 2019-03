vor 20 Min.

Weitere Geschäfte

Im Unteren Kirschbaumweg sollen ein Textil-, ein Baumarkt und ein Café entstehen

Im Neubaugebiet „Unterer Kirschbaumweg“ an der Neuburger Straße entsteht bekanntlich neben einem Wohn- und Mischgebiet auch ein Sondergebiet für „zweckbestimmten Einzelhandel“. Der Stadtrat Rain hat in seiner Sitzung am Dienstag nun beschlossen, den Bebauungsplan für dieses Gebiet ein weiteres Mal zu ändern, um dort die Flächenanteile verschiedener interessierter Anbieter zu aktualisieren.

In diesem Sondergebiet sind nun nach derzeitigem Stand vorgesehen: ein Lidl-Discounter, ein DM-Drogeriemarkt, ein Baumarkt, eine Bäckerei mit Café und ein Textilmarkt.

Die ISEK-Studie, die im Auftrag der Stadt Rain unter anderem auch den Bedarf für bestimmte Gewerbe ermittelt hat, sieht in der Tat in Sachen Bekleidung Potenzial für weitere Ansiedelungen in einer Größenordnung von 760 Quadratmetern. Am liebsten wäre es der Stadt, wenn sich Boutiquen oder Ähnliches in der Hauptstraße etablieren würden. Diese Flächen aber stehen in entsprechender Größe und Lage in der Altstadt nicht zur Verfügung. Als zweitbeste Standorte werden daher das Gewerbegebiet „Unterer Kirschbaumweg“ und das Dehner-Umfeld betrachtet.

Um welchen Textilmarkt es sich handelt, ist derzeit ebenso wenig bekannt, wie auch der Baumarkt und die Bäckerei. (wüb)

