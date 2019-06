00:31 Uhr

Weitsichtiges und vernünftiges Vorgehen

Die Sprecher der Fraktionen zeigen sich zufrieden. Bedenken wegen Personalkosten

Die Mitglieder aller vier Fraktionen im Monheimer Stadtrat haben dem Haushaltsentwurf der Verwaltung zugestimmt. Die Sprecher der Gruppierungen erläuterten in ihren Stellungnahmen ihre Sicht der finanziellen Dinge.

Für die größte Fraktion, die Monheimer Umland-Liste (MUM), bedankte sich Michael Schuster – wie auch die nachfolgenden Redner – für die konstruktive Zusammenarbeit im Gremium, bei den Mitarbeitern der Stadt und Verwaltungsgemeinschaft sowie allen Mitbürgern, die sich ehrenamtlich einbringen. Monheim habe sich wieder einiges vorgenommen: „Es gilt, mit Weitsicht und Besonnenheit zu handeln sowie anstehende Projekte zu planen und voranzutreiben.“ Die Lohnkosten betragen mit 2,9 Millionen Euro rund 20 Prozent des Verwaltungshaushalts. „Gutes und motiviertes Personal hat seinen Preis“, merkte Schuster dazu an. Die Umlandliste werde weiter im Blick behalten, dass in den Ortsteilen wie in der Kernstadt genügend Bauplätze vorhanden seien, um jungen Bürgern eine Perspektive in ihrer Heimat zu geben. Das Jurabad bezeichnete Schuster als „Aushängeschild“, für das die Stadt im Vorjahr noch einmal 750000 Euro ohne jegliche Fördermittel investiert habe. Der neue Waldkindergarten sei eine Kinderbetreuung, die nicht jede Kommune anbiete.

Peter Bullinger (CSU) betonte den Spitzenplatz, den der Landkreis Donau-Ries bezüglich Arbeitslosenquote und Schuldenfreiheit innehat. Auch Monheim stehe finanziell weiterhin gut da. Der Schuldenstand von 409 Euro je Einwohner liege unter dem Schnitt der Landkreis-Kommunen. Bullinger ging auf die umfangreichen Tiefbaumaßnahmen ein. Dass sich Monheim mit seinen Aufgaben bei Gehwegen und Kanalisation an der Sanierung der Staatsstraße Wemdinger Straße beteiligt, sei „absolut vernünftig“. Die Personalkosten sah der CSU-Sprecher als „langfristig bedenklich“ an, das Ende sei aber wohl noch nicht erreicht. Monheim präsentiere sich mit dem Jurabad und den niedrigen Kindergartengebühren als familienfreundliche Stadt. Bullinger würdigte auch das Wirken des früheren Kämmerers Günter Baumgart für dessen „langjährige hervorragende Arbeit“.

Einen „Exkurs“, der fast schon kabarettistische Züge hatte, unternahm Josef Steinhart (PWG). Er widmete sich „meinem Lieblingsthema Kreisumlage“. Monheims Beitrag liegt in diesem Jahr bei 3,14 Millionen Euro. Bei allem Verständnis, dass der Landkreis Mittel zur Erfüllung seiner Aufgaben benötige, könne es laut Steinhart nicht sein, dass dafür immer höhere Abgaben von den Kommunen gefordert werden. Er zeigte eine schwarze Stofftasche mit der Aufschrift „Donauries“, blickte hinein und meinte, ein „schwarzes Loch“ zu sehen. Die jüngsten Aussagen von Landrat Stefan Rößle zum Kreishaushalt, mit den vorhandenen Mitteln auszukommen, konterte Steinhart mit dem Zitat aus Goethes „Faust“: „Die Botschaft hör’ ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.“ Aus seiner Sicht unnötige Vorhaben wie die Bewerbung als „Unesco-Geopark“ müssten von den Kommunen über die Umlage mitfinanziert werden.

Die Kämmerei und der Finanzausschuss hätten wieder einen „vorbildlichen Haushaltsplan“ erstellt, lobte Norbert Meyer (SPD). Er bedauerte, dass die hohe Finanzkraft der Kommune zu Streichungen bei Fördergeldern führe. Meyer kritisierte, dass die Staatsregierung für jedes Kind einen Kindergartenplatz garantiere, die finanzielle Umsetzung durch die Kommune wäre den Landespolitikern jedoch egal. Auch der Landkreis halte sich mit Förderungen für Monheim zurück, so Meyer, und nannte das Jurabad sowie das neue Feuerwehrfahrzeug als Beispiele. Die Fraktion der Sozialdemokraten werde sich weiterhin für sinnvolle und notwendige Investitionen einsetzen. Denn auch in Zukunft solle laut Meyer der Leitspruch gelten: „Für unser Monheim in eine gerechte und lebenswerte Zukunft.“ (unf)

Themen Folgen