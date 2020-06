vor 32 Min.

Weltblutspendetag: Blut ist Mangelware

Das Interesse am Blutspenden ist im Landkreis Donau-Ries trotz Corona ungebrochen, wie hier beim jüngsten Termin in der Stauferhalle in Donauwörth.

Plus Andernorts werden die Konserven knapp. Doch in der Region lassen sich die Menschen vom Coronavirus nicht abhalten, weiter zu spenden. Doch die Termine laufen nun anders ab

Von Helmut Bissinger

Beunruhigende Nachrichten kommen zum Weltblutspendetag an diesem Sonntag vom Roten Kreuz: Die Bereitschaft der Deutschen, Blut zu spenden, müsste deutlich zunehmen, um den steigenden Bedarf zu decken, sagen die Verantwortlichen in manchen Bundesländern. Im Landkreis können sie sich aber zurücklehnen, ist doch hier die Zahl der Blutspender selbst in den schlimmsten Wochen der Corona-Pandemie konstant geblieben „und sogar über Plan gelegen“, wie es BRK-Kreisgeschäftsführer Arthur Lettenbauer formuliert.

Anfangs sei es schon schwierig gewesen, den Blutspendern ihre Angst zu nehmen. Zu Beginn der Krise seien doch einige Blutspender aus Vorsicht zu Hause geblieben. Außerdem mussten einige Spendetermine verschoben werden. „Jetzt erleben wir aber eine große Welle der Solidarität“, freut sich Lettenbauer. Das Interesse sei groß wie auch die Spendenbereitschaft.

Beim Blutspenden gelten strenge Hygiene-Regeln.

Dass die Sorge der Menschen, sie könnten sich durch Blutspenden mit dem Corona-Virus infizieren, unbegründet ist, zeigen die aktuellen Blutspendetermine des Bayerischen Roten Kreuzes. Das Virus könne durch Bluttransfusionen nicht übertragen werden, erklärt Monika Albinger vom BRK-Kreisverband Nordschwaben. Dennoch dürften Erkrankte auch Wochen nach der Infektion noch kein Blut spenden. Doch nicht etwa, weil deren Blut gefährlich sei – die Maßnahme diene dazu, andere Spender vor Ort zu schützen.

Der Ablauf von Blutspendeterminen hat sich durch umfangreiche Schutzmaßnahmen stark geändert. Man nehme das Beispiel Stauferhalle in Donauwörth: Die Örtlichkeit ist neu, um die gebotenen Abstände einhalten zu können. „Ich komme gerne und habe keine Bedenken“, erzählt Marina Stengelmair aus Donauwörth. Zwar stelle sich nun alles etwas verändert dar, doch sie wisse, dass ihr Blut sehr gefragt sei, weil sie eine äußerst seltene Blutgruppe habe, wie weltweit nur neun Prozent der Bevölkerung. Erst nach einer Wartezeit, Fiebermessen und Desinfizieren der Hände darf Stengelmair zur Anmeldung. Es gibt niemand, der keinen Mund-und-Atemschutz trägt.

Blutplasma könnte helfen, die Corona-Pandemie zu bekämpfen. Bild: AdobeStock

Auch Roland Popp, ebenfalls in der Großen Kreisstadt zu Hause, ist nicht das erste Mal beim Blutspenden. Nun heißt es auch für ihn warten, bis beim Piks in den Finger der Hämoglobinwert bestimmt ist und der anschließende Gang zum Arzt frei ist. Corona spiele für ihn in Sachen eine untergeordnete Rolle, sagt Popp. Wie bei seinen vorherigen Spenden wolle er speziell helfen. „Uns schadet das Blutspenden nicht, und anderen hilft es“, sagt er.

Wenn auch die umfangreichen Hygiene- und Schutzmaßnahmen samt der Maskenpflicht und den beim eigentlichen Blutspenden weit auseinandergestellten Liegen für manchen vielleicht zunächst befremdlich erscheinen, so wirken sie doch wohl auch in puncto Sicherheitsgefühl. Für die Teilnehmer in Donauwörth gibt es einen zusätzlichen Bonuspunkt. Er ersetzt die sonst übliche gemeinsame Brotzeit, die vor Ort eingenommen wird. Den Bonuspunkt (später gegen Geschenke einzulösen) haben auch jene Blutspender bekommen, die erstmals dabei waren. „Die Zahl der Ersthelfer ist in den letzten Wochen sogar gestiegen“, freut sich Monika Albinger.

Insgesamt benötigt der Blutspendedienst derzeit wieder mehr freiwillige Spender. Die Corona-Lockerungen führen zu mehr Straßenverkehr und zu mehr Unfällen. Und an den Kliniken finden nun auch wieder Operationen statt, die wegen Corona verschoben wurden. Bei einigen dieser Operationen sind Patienten auf Bluttransfusionen angewiesen. Weil es in mehreren Regionen in Deutschland davon derzeit zu wenige gibt, greife ein bundesweites Solidarsystem. Das bedeutet, Blutspenden aus dem Landkreis Donau-Ries werden zum Beispiel in Berlin oder Hessen eingesetzt. Dort herrsche derzeit erhöhter Bedarf. In Bayern benötige man etwa 2000 Blutspenden am Tage. Diese Menge stehe derzeit bereit. Beim letzten Spendetermin in Donauwörth habe man, so Arthur Lettenbauer, mit 1220 Personen gerechnet. Tatsächlich hätten sich aber 1300 Frauen und Männer Blut abzapfen lassen.

Jürgen Busse, Vorstandsvorsitzender des gemeinsamen Kommunalverbandes, sieht derzeit an den Kliniken im Kreis keinen Engpass an Blutkonserven: „Wir benötigen sie ohnehin nicht in großen Mengen.“ Man sei im Moment gut versorgt, zu Beginn der Pandemie habe er sich allerdings schon gesorgt.

Nächste Gelegenheit zur Blutspende ist am Dienstag, 16. Juni, von 16 bis 20.30 Uhr in der Monheimer Schule oder am Mittwoch, 24. Juni, von 17 bis 20.30 Uhr in der Schule in Mertingen. Weitere Infos unter Telefon 0800/1194911 zwischen 8 und 17 Uhr oder auf www.blutspendedienst.com.





Lesen Sie dazu auch:

Sie geben ihr Blut für andere

Im Sommer gehen die Konserven aus

Krankenhäuser ringen in der Urlaubszeit um jede Blutkonserve

Themen folgen