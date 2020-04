03.04.2020

Weltladen bittet um Solidarität

Verein Solidarität für Eine Welt Donauwörth sucht ehrenamtliche Mitarbeiter. Das Geschäft in der Bäckerstraße bleibt geöffnet

In der Bäckerstraße in Donauwörth befindet sich der Weltladen, in dem es viele, ausschließlich fair gehandelte, Lebensmittel gibt. Auch in den momentan schwierigen Zeiten versucht der Verein „Solidarität für Eine Welt“ in Donauwörth, der Träger dieses ganz speziellen Ladens ist, den Verkauf aufrecht zu halten – wenn auch mit stark reduzierten Öffnungszeiten.

Andreas Plohmann, Vorsitzender des Vereins, berichtet über die aktuelle Situation und wie der Betrieb des Ladens weitergehen soll. „Auch der Faire Handel und alle damit verbunden Importfirmen und vor allem die Produzenten mit ihren Familien in den Entwicklungsländern, sind derzeit einer großen Belastungsprobe ausgesetzt.“ Wichtig sei es, „dass wir gerade auch jetzt solidarisch mit diesen Menschen sind und sie weiterhin mit dem Verkauf ihrer fair gehandelten Produkte unterstützen.“ Das sichere ihnen nicht nur die Existenz, sondern nehme zudem Angst vor der ungewissen Zukunft.

Weil mit dem Verkauf von Lebensmitteln fast 80 Prozent des Umsatzes im Donauwörther Weltladen gemacht wird, darf der Laden weiterhin geöffnet sein.

Allerdings tun sich die Verantwortlichen momentan schwer mit der täglichen Besetzung, da einige freiwillige Mitarbeiter gerade fehlen, so der Vorsitzende weiter.

Um aber weiterhin den Stammkunden und Unterstützern des Fairen Handels die Möglichkeit zu geben, fair gehandelte Produkte zu kaufen, hat sich der Vorstand des Vereins darauf geeinigt, die Öffnungszeiten zu reduzieren.

Die geänderten Öffnungszeiten sind bis auf Weiteres: freitags von 9.30 bis 12.30 und 15 bis 18 Uhr sowie samstags von 9.30 bis 12.30 Uhr. Den Ladendienst decke man mit ausschließlich freiwilligen, jüngeren Personen ab, erklärt Plohmann. „Wir hoffen, dass uns trotz der aktuellen Krise viele Donauwörther unterstützen und einen Teil ihrer Nahrungsmittel weiterhin bei uns besorgen.“ Es sei auch die Chance, „dass uns neue Kunden entdecken“.

Der Weltladen Donauwörth wurde im November 1996 eröffnet. Sein erster Standort war in der Pflegstraße, im April 2000 folgte der Umzug in die Reichsstraße und seit April 2011 befindet er sich in der Bäckerstraße. Alle Mitarbeiter im Donauwörther Weltladen arbeiten ausschließlich ehrenamtlich und unentgeltlich. Der Erlös des Verkaufs geht nach Vereinsangaben ausschließlich in den Betrieb des Ladens sowie an ausgewählte Projekte in Entwicklungsländern. Neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind jederzeit willkommen und gesucht. Wer Interesse hat am Fairen Handel und an der Arbeit im Donauwörther Weltladen kann sich direkt im Laden oder unter Telefon 09081-2725888 informieren. (pm)

Themen folgen