Auffahrunfall an Ampel in Wemding

In Wemding hat sich am frühen Donnerstagabend ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem Blechschaden entstanden ist. Um 18.15 Uhr, so teilt die Polizei mit, musste ein 31-Jähriger sein Auto auf der Monheimer Straße an der Ampel Höhe Kapuzinergraben verkehrsbedingt abbremsen. Ein hinter ihm fahrender 20-Jähriger aus einer Juragemeinde bemerkte dies zu spät und krachte auf den vorderen Wagen. Beide Fahrer blieben unverletzt. (AZ)