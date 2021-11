Auto fährt Wegweiser in Wemding um

Ein Rentner ist mit seinem Auto am Donnerstag in Wemding gegen ein Hinweisschild geprallt. Laut Polizei passierte dies, als der 74-Jährige rückwärts rangierte. Der Pkw fuhr das Hinweisschild für die Zeitpyramide am Polsinger Weg um. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. (dz)