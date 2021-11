Auto prallt bei Wemding frontal und in voller Fahrt gegen Fußgänger

Ein 74-Jähriger überquert eine Straße bei Wemding und wird Opfer eines Verkehrsunfalls. Der Rentner zieht sich schwere Kopfverletzungen zu.

Schwere Kopfverletzungen zog sich ein 74-jähriger Fußgänger zu, als er am Donnerstagmittag in Wemding von einem Auto frontal erfasst wurde. Wie die Polizei Mitteilt passiert der Unfall folgendermaßen: Gegen 12 Uhr wollte der Rentner Höhe der Wallfahrtstraße zu Fuß die Fahrbahn überqueren. Eine ankommende 71-jährige Autofahrerin aus einer angrenzenden Gemeinde des Landkreises Weißenburg-Gunzenhausen war – wie sie angab – durch die tief stehende Sonne geblendet, übersahn den querenden Fußgänger und erfasste ihn bei voller Fahrt frontal mit der Front ihres Wagens. Der Senior schlug mit dem Kopf voraus auf der Frontscheibe des Autos auf und prallte danach erneut mit dem Kopf ungebremst auf den Pflasterboden. Ein rettungswagen brachte den Mann mit schweren Kopfverletzungen ins Nördlinger Krankenhaus. Am Wagen der Unfallfahrerin zersplitterte unter anderem die Frontscheibe. Dort entstand Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Die 71-jährige wurde wegen Verdachts einer Straftat der fahrlässigen Körperverletzung angezeigt. (dz)

