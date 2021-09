Automatenknacker richtet in Wemding hohen Schaden an

In Wemding hat ein Unbekannter einen Snackautomaten aufgebrochen. Die Beute ist gering, der Schaden hoch.

Ein Unbekannter hat in Wemding auf dem Gelände einer Autowaschanlage einen Essensautomaten geknackt. Die Beute ist gering, der Schaden hingegen hoch. Wie die Polizei berichtet, brach der Täter den Automaten, der mit Snacks befüllt ist, mit massiver Gewalt auf. Dies geschah auf einem Areal an der Senefelderstraße. Aus dem Gerät nahm sich der Gesuchte Nahrungsmittel im Wert von lediglich 8,50 Uhr. In einer ganz anderen Dimension bewegt sich jedoch der Sachschaden. Der beträgt nach ersten Schätzungen rund 4000 Euro.

Ermittler sicherten vor Ort Spuren. Es werden auch Videoaufzeichnungen ausgewertet. Zudem bittet die Polizeiinspektion Donauwörth um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (dz)