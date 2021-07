Wemding

vor 34 Min.

Chef der Realschule Wemding geht in den Ruhestand

Plus An der Wemdinger Anton-Jaumann-Realschule wird der langjährige Direktor Heinz Sommerer verabschiedet. Es gibt Beifall im Stehen für den scheidenden Schulleiter.

Von Thomas Unflath

Nach 27 Jahren – davon 16 als Leiter – an der Anton-Jaumann-Realschule Wemding verabschiedet sich Heinz Sommerer mit Beginn der großen Ferien in den Ruhestand. Bei einer coronabedingt kleineren Abschiedsfeier in der neu entstandenen Aula nahmen die Schulfamilie sowie die Behörden Abschied von Sommerer, in dessen Amtszeit sich das Erscheinungsbild der Schule maßgeblich gewandelt hat.

