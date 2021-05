Wemding

vor 3 Min.

Corona: Großer Fuchsien- und Kräutermarkt in Wemding fällt wieder aus

Auch heuer kann der große Fuchsien- und Kräutermarkt in Wemding corona-bedingt nicht stattfinden.

Plus Die erneute Absage trifft Wemding hart. Die Stadt hofft aber noch auf eine kleinere Version im Herbst. Optimismus herrscht auch wegen anderer Veranstaltungen.

Der große Fuchsien- und Kräutermarkt Ende Mai in Wemding fällt auch in diesem Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer. Der Haupt-, Personal- und Kulturausschuss des Stadtrats hat beschlossen, die Veranstaltung erneut abzusagen. Diese hat in den vergangenen Jahren über das Wochenende jeweils schätzungsweise 20.000 Besucher aus einem weiten Umkreis nach Wemding gezogen. Entsprechend hart trifft die Absage die Kommune, die den Tourismus als ein wichtiges Standbein betrachtet.

Themen folgen