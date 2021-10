Corona: Neue Vorwürfe gegen Wemdinger Arzt

Plus Dr. Gerhard Holst soll impfwilligen Patienten nur eine Art Placebo verabreicht haben. In den vergangenen Monaten hat der Hausarzt rund 2000 Spritzen gesetzt.

Zunächst stand der Wemdinger Hausarzt Dr. Gerhard Holst „nur“ im Verdacht, mit offensichtlichen Corona-Impfgegnern gemeinsame Sache gemacht zu haben. Sprich: Der Mediziner soll Patienten bescheinigt haben, die entsprechende(n) Spritze(n) erhalten zu haben, ohne dass dies geschehen war. Nun deutete vieles darauf hin, dass der Fall eine neue Dimension hinzubekommt. Der Arzt hat Patienten, die eine Immunisierung gegen das Virus wollten, möglicherweise einen anderen, wirkungslosen Stoff, eine Art Placebo, verabreicht. Das Entsetzen in Wemding und Umgebung ist entsprechend groß.