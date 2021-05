Wemding

vor 54 Min.

Corona: Stadt Wemding setzt Kurtaxe für Touristen aus

Die Infrastruktur am Waldsee gehört zu den Leistungen, welche die Stadt für die Touristen vorhält.

Plus Die Stadt Wemding verlangt für Übernachtungsgäste eine Kurtaxe. Das ist einmalig im Donau-Ries-Kreis. Nun reagiert die Kommune auf Corona.

Schon vor über 100 Jahren verweilten sogenannte Sommerfrischler in Wemding, um sich dort vom stressigen Stadtleben zu erholen. Seit jener Zeit erhebt die Stadt von jedem Übernachtungsgast einen sogenannten Kurbeitrag, andernorts auch Kurtaxe genannt. Diese Gebühr spült in dem kleinen Touristenort, der Wemding noch immer ist, ein wenig Geld in die Stadtkasse. Angesichts der Corona-Pandemie hat der Stadtrat nun beschlossen, den Beitrag, der im Donau-Ries-Kreis einmalig ist, vorerst auszusetzen.

