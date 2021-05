Das Freibad am Waldsee in Wemding sperrt auf

Das Freibad am Waldsee in Wemding wird am Montag, 31. Mai, wieder öffnen. Abstand und Maske am Eingangs sind Pflicht. Die Krake – hier im Bild vom Sommer 2020 in der Seemitte – ist noch außer Betrieb. Wenn die Infektionszahlen aber weiter sinken, will die Stadt Wemding die Nutzung wieder möglich machen.

Foto: Szilvia Iszo