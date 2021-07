Das wünschen sich die jungen Leute in Wemding für ihre Heimatstadt

Plus In Wemding hat ein Jungbürgertreffen stattgefunden. Dabei hat sich vor allem eine Sache herauskristallisiert, die die Jugend vermisst.

Die Stadt Wemding hat zu einem Jungbürgertreffen eingeladen. Dabei stellte sich vor allem eine Sache heraus, die die Zielgruppe in ihrer Heimatstadt vermisst.