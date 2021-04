Wemding: Defekter Kompressor löst Feuerwehreinsatz aus

In einem Haus in der Wemdinger Scheyringstraße schlägt der Rauchmelder an. Zuvor hatte ein 84-Jähriger mit einem Kompressor hantiert.

Wie die Polizei mitteilt, hat ein 84-jähriger Bewohner der Scheyringstraße in Wemding am Montag um 15.45 Uhr Arbeiten mit einem Kompressor verrichtet, den er in einer in dem Wohnhaus integrierten Garage in Betrieb hatte. Aufgrund eines technischen Defekts begann der Motor des Kompressors stark zu qualmen. Dadurch schlug der Rauchmelder in dem Haus an.

Die Bewohner informierten daraufhin umgehend telefonisch den Notruf. 30 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wemding waren wenige Minuten später bereits am Einsatzort. Dort konnten sie allerdings kein offenes Feuer feststellen. Das lediglich verqualmte Wohnhaus wurde entraucht. Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge entstanden kein Sach- und kein Personenschaden.