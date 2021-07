Diebstahlserie in SB-Läden im Donau-Ries-Kreis geht weiter

Schon wieder haben Diebe in einem SB-Laden in Wemding und an einem Automaten in Reimlingen zugeschlagen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Serie von Diebstählen aus Hof- und anderen Selbstbedienungsläden sowie Automaten im Donau-Ries-Kreis geht weiter. Am Freitag hebelte ein Unbekannter in der Zeit zwischen 10 und 17 Uhr in Wemding in einem Selbstbedienungsladen in der Oettinger Straße eine Schublade auf und nahm einen Bargeldbetrag im unteren zweistelligen Bereich mit.

Täter bricht in Wemding einen Tisch mit Schublade auf

In dem Verkaufsraum werden verschiedene Lebensmittel angeboten, welche die Kunden eigenständig über einen Einwurfschlitz in einem dafür bereitstehenden Tisch mit Schublade bezahlen. Am Tisch und an der Schublade entstand durch das Aufhebeln ein Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. Lebensmittel wurden nicht entwendet. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Donauwörth, Telefon 0906/706670.

In Reimlingen wird ein Eierautomat aufgebrochen

In Reimlingen hebelte in der Nacht auf Samstag der Täter die Außenverkleidung eines Eierautomaten am Mittelweg auf und stahl eine Geldkassette mit Bargeld. Es entstand erheblicher Sachschaden, so die Polizei. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Inspektion in Nördlingen unter Telefon 09081/29560 zu melden. (dz)