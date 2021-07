Feuerwehr in Wemding bekommt neue Drehleiter

Plus Die Wemdinger Feuerwehr erhält eine neue Drehleiter. Der Stadtrat hat nun den Auftrag für das kostspielige Fahrzeug vergeben.

Die Freiwillige Feuerwehr Wemding stand am Dienstagabend im Stadtrat nicht nur wegen des neuen Feuerwehrhauses im Mittelpunkt. In einem weiteren Beschluss vergaben die Räte auch den Auftrag für eine neue Feuerwehr-Drehleiter. Das Fahrzeug ist äußerst kostspielig: Den Zuschlag erhielt die Firma Rosenbauer. 700.000 Euro kosten Fahrgestell und Aufbau. Hinzu kommen gut 19.000 Euro für die Beladung. Dies bewerkstelligt die Firma Fischer.