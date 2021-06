Wemding

16:00 Uhr

Fronleichnam in Wemding: Eine Prozession in Corona-Zeiten

Plus In Wemding feierten Stadt und Pfarrei St. Emmeram Fronleichnam nach besonderen Spielregeln. In anderen Kommunen wurden die Prozessionen abgesagt.

Ein außergewöhnliches Fronleichnamsfest feierten die Stadt Wemding und die Pfarrgemeinde St. Emmeram in dieser von der Corona-Pandemie geprägten Zeit. Bereits am frühen Morgen waren Mitglieder des Pfarrgemeinderats, der Kirchenverwaltung und der Feuerwehr aktiv und bereiteten den Marktplatz für das Fest vor. So wurden neben der großen Altarinsel für den Gottesdienst drei weitere Altäre aufgebaut und über 100 Sitzbänke für die Gläubigen aufgestellt. Eine Reihe von Gläubigen folgte dem Aufruf und gestaltete in Pizzaschachteln eigene Motive für einen großen Blumenteppich. Dieser wurde vor dem Altar ausgelegt.

