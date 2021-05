Gärtner in Wemding wird von Autofahrerin massiv beleidigt

Weil ein Gärtner in Wemding einen Parkplatz blockierte, hat ihn eine Frau massiv beleidigt und die Polizei gerufen. Jetzt hat sie ein Problem.

Im Rahmen der Landschaftspflege sind am Donnerstag neben einem Parkplatz an der Wallfahrtsstraße in Wemding Gartenarbeiten durchgeführt worden. Dazu musste ein 34-Jähriger gegen 12.45 Uhr mit seinem Anhänger in den Parkplatz fahren.

Eine unbeteiligte Frau fühlte sich dadurch beim Ausparken behindert und beleidigte den Landschaftsgärtner massiv. Dazu rief sie über 110 den polizeilichen Notruf an und teilte die angebliche Behinderung mit, bevor sie davonfuhr.

Der Gärtner notierte sich ihr Kennzeichen und stellte Strafanzeige. Gegen die 49-Jährige aus einer Nachbargemeinde wird nun strafrechtlich ermittelt. (pm)

Lesen Sie auch: