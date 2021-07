Gemeinsam viel erreicht: Abschied an der Mittelschule Wemding

Die Klassen 9 und 10M verabschieden sich von der Mittelschule Wemding. Bei der Feier gibt es nicht nur Rückblicke und Musik, sondern auch sentimentale Momente.

Die Abschlussfeier der Klassen 9 und 10M der Mittelschule Wemding hat mit einem Gottesdienst begonnen, den Pfarrer Herteis zelebrierte, und wurde in der Stadthalle Wemding unter dem Motto „It´s time to say good bye“ fortgeführt. Nachdem das Musiklehrerteam Kerstin Huber, Bernhard Reichherzer und Christian „Final Countdown“ zum Besten gegeben hatte, führten die Schülersprecherinnen Karla Kalchgruber und Lara Scheller durch den Abend, an dem sich Reden mit Musikstücken abwechselten.

Rektorin Margit Stimpfle betonte mit Hilfe des Liedes „Jetzt und Hier“, dass sie gemeinsam viel erreicht haben und stolz auf sich sein können. Mit ihrer engagierten Art werden sie sicherlich auch im Beruf oder an der weiterführenden Schule erfolgreich sein. Die pubertären Eigenschaften waren Hauptpunkt der Rede des Schulverbandsmitglieds Wolfgang Lechner.

Erschwerte Bedingungen durch Corona

Die Klassenlehrerin der 10M, Karin Migotto, verdeutlichte, welche Schwierigkeiten es durch Distanz-, Wechsel- und Präsenzunterricht unter Corona-Bedingungen zu bewältigen galt. Das soziale Miteinander konnte wenig gelebt werden, da keine Ausflüge oder eine Abschlussfahrt erlaubt waren. In einer leidenschaftlichen Rede verglich Sascha Polanec seine 9. Klasse mit einer Fußballmannschaft, in der nur durch gemeinsame Anstrengung gesteckte Ziele zu erreichen sind.

Die Klassensprecher der 10M, Sophia Böswald und Niklas Dehn, zeigten die wechselnden Umstände auf, mit denen die Klasse die letzten vier Schuljahre zu tun hatte. Es wurde aber auch an schöne Erlebnisse erinnert. Die Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse riefen in ihrer humorvollen Präsentation Visionen hervor, wie es in 40 Jahren um sie bestellt sein könnte.

Sophia Böswald und Johanna Seifert sind die Schulbesten

Als Schulbeste wurden Sophia Böswald und Johanna Seifert (beide Klasse 10M) mit einem Notendurchschnitt von 1,78 und Stephanie Gehring, Klasse 9, mit einem Notendurchschnitt von 1,8 durch die Elternbeiratsvorsitzenden Matthias Braun und Ursula Weißgerber-Gräf geehrt. Der Vorsitzende des Fördervereins, Theo Knoll, überreichte Sophia Böswald für ihren Einsatz für die Klasse zudem den Sozialpreis. Zudem erhielten die in der Schülerfirma füchse@work engagierten Jugendlichen für ihren Einsatz eine Auszeichnung.

Als die beiden Klassenleiter ihren Schülerinnen und Schülern schließlich die Abschlusszeugnisse überreichten, konnte die ein oder andere Träne nicht unterdrückt werden. Nachdem auch das „Auf uns“ des Musikkurses der 9. Klasse verklungen war, stiegen Luftballons mit guten Wünschen in den Himmel.