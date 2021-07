Wemding

07:21 Uhr

Gottfried Hänsel ist aktiv in Politik, für Kirche und Schule

Plus Gottfried Hänsel aus Wemding trägt in vielerlei Hinsicht große Verantwortung – und zwar ehrenamtlich. Heute feiert er seinen 70. Geburtstag.

Seit einigen Jahren befindet er sich offiziell im Ruhestand, doch davon kann bei Gottfried Hänsel keine Rede sein. Seit über fünf Jahrzehnten ist er unentwegt ehrenamtlich im Einsatz – unter anderem in der Kommunalpolitik, für die katholische Kirche und für die Anton-Jaumann-Realschule Wemding. Hänsel nimmt die Last der Arbeit auf sich, die damit verbunden ist. Die Vielfalt und Bedeutung seiner Aktivitäten dürfte im Donau-Ries-Kreis ziemlich einmalig sein. Am heutigen Dienstag feiert der Wemdinger seinen 70. Geburtstag.

