Hausarzt-Sprecher Dr. Jakob Berger will Praxis in Wemding eröffnen

Plus Viele Menschen in Wemding und Umgebung suchen nach dem Impfskandal nach einem neuen Hausarzt. Jetzt zeichnet sich eine überraschende Lösung ab.

Der Impfskandal um den Wemdinger Hausarzt Dr. Gerhard Holst beschäftigt nicht nur Polizei und Justiz, sondern hat schätzungsweise mehr als 1000 Menschen aus der Wallfahrtsstadt und deren Umgebung ein Problem beschert: Sie müssen sich einen neuen Allgemeinmediziner suchen. Das ist - vorsichtig ausgedrückt - nicht gerade einfach. Grund: Die Region ist ärztlich bereits unterversorgt. Nun zeichnet sich aber eine ebenso überraschende wie bemerkenswerte Lösung des Wemdinger Hausarzt-Problems ab.