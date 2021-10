Impfbetrug bei Wemdinger Hausarzt: "Mehrere Hundert" Patienten betroffen

Bei mehrere Hundert Patienten soll der Wemdinger Hausarzt Dr. Holst eine Corona-Impfung nicht ordnungsgemäß gegeben haben. In einer Pressekonferenz schildern Kripo und Gesundheitsamt Details.

Der Wemdinger Hausarzt Dr. Gerhard Holst soll bei "mehreren Hundert" Personen eine Impfung entweder vorgetäuscht oder diesen eine echte Impfung vorenthalten haben. Das erklärte der Donau-Rieser Landrat Stefan Rößle in einer Pressekonferenz am Dienstag in Donauwörth. Wie berichtet steht der Allgemeinmediziner in Verdacht, zum einen falsche Impfnachweise ausgestellt haben, obwohl er gar nicht geimpft hat. Zum anderen habe er Patienten, die bei ihm in der Praxis gegen Corona geimpft werden wollten, wohl nur eine Art Placebo gespritzt.

Michael Lechner von der Kriminalpolizei Dillingen erklärte, wie es zu den Ermittlungen gegen den Allgemeinmediziner kam. Mehrere anonyme Hinweise gegen Dr. Holst seien eingegangen. Am Mittwoch habe dann eine Razzia stattgefunden und eine Ermittlungsgruppe sei gegründet worden. Am Donnerstag hätten sich Patienten gemeldet, die bereits vor der Razzia vermutet hatten, dass ihre Corona-Impfung nicht ordnungsgemäß durchgeführt worden sei. Daraufhin habe sich die Lage grundlegend verändert und es sei dann vor allem um die richtige Einschätzung der Gefahrenlage gegangen.

Fraglich ist nach wie vor, welcher Straftatbestand im Raum steht. Wie Dr. Andreas Dobler von der Staatsanwaltschaft Augsburg erklärt, sei zunächst der Sachverhalt genauer zu rekonstruieren. Dobler verwies auf das laufende Verfahren. Denkbar wären Vorwürfe aus dem Bereich der Urkundenfälschung oder einer möglichen Körperverletzung.

Praxis in Wemding wurde die Betriebserlaubnis entzogen

Wie Landrat Rößle erklärt, wurde die Praxis in Wemding noch am Freitagnachmittag behördlich geschlossen und die Betriebserlaubnis entzogen. "Eine sehr weitreichende Entscheidung, doch es ging darum, weitere Gefahren auszuschließen", erklärte der Landrat weiter.

"Ein Fall, der uns hier alle extrem herausfordert", sagte Landrat Stefan Rößle. Das im Landratsamt integrierte Gesundheitsamt ist für den Infektionsschutz im Landkreis zuständig und deshalb an der Sache beteiligt. "Es ist ein umfangreicher Themenkomplex mit vielen, vielen Betroffenen", sagte Rößle. Bis Freitagmittag war er selbst lediglich "von Einzelfällen" und "einigen Unregelmäßigkeiten" ausgegangen. Dann aber sei die neue Dimension des Falls klargeworden: Denn jetzt muss man davon ausgehen, dass viele Patienten ohne ihr Wissen doch keinen Impfschutz haben. "Die Gefahr für die Allgemeinheit, dass eine Corona-Infektion weitergegeben wird, war größer, als das Recht des Arztes auf den Schutz seiner Identität", erklärte Rößle. Deshalb habe er den Namen veröffentlicht. Die allgemeinen Lockerungen in Bayern hätten auch ihren Teil dazu beigetragen. "Es gibt ein erhebliches Gefährdungspotenzial", so Rößle.

Lesen Sie dazu auch

Patienten des Wemdinger Hausarztes werden weiter auf Antikörper getestet

Am vergangenen Mittwoch waren die Vorwürfe gegen den Hausarzt bekannt geworden. Die Praxis und die Privaträume des 72-Jährigen waren durchsucht worden. Am Freitag veröffentlichte das Landratsamt Donau-Ries dann den Namen des Mediziners und startete eine groß angelegte Testaktion für die Patienten des Hausarztes. Die konnten sich bereits am Montag im Impfzentrum in Nördlingen Blut abnehmen lassen, das auf Antikörper untersucht wird. Diese würden eine wirksame Corona-Impfung nachweisen können.