Klimaschutz-Demo in Wemding: „Viel zu wenig getan worden“

Auf dem Marktplatz in Wemding demonstrierten Bürger für einen besseren Klimaschutz.

Auch in Wemding kommen im Zuge von „Fridays For Future“ Menschen zu einer Demo zusammen. Was dort gefordert wird.

Weltweit gingen zahlreiche Menschen auf die Straße, um für besseren Klimaschutz zu demonstrieren. Auch auf dem Wemdinger Marktplatz kamen 35 Personen zusammen, um dem Aufruf der Initiative „ Fridays For Future“ zu folgen. Bruno Frey, der das Treffen organisiert hatte, begrüßte die Teilnehmer und freute sich, dass auch der Ökoreferent der Stadt, Johannes Vogel, und zwei Gäste aus dem Iran dabei waren. Frey schilderte die bereits getroffenen und noch geplanten Maßnahmen der Stadt Wemding zum Klimaschutz. Mehrere Redner bei „Fridays For Future“ in Wemding Heiner Holl aus Nördlingen schlug den Bogen vom „Club of Rome“ mit seinem 1972 veröffentlichten Bericht „Die Grenzen des Wachstums“ bis zu den Berichten des IPPC von heute: „Es ist bisher viel zu wenig zum Klimaschutz getan worden.“ Jeder Einzelne müsse versuchen, schonend mit den verbliebenen Ressourcen umzugehen und überflüssigen Konsum zu vermeiden. Das Übereinkommen von Paris, in dem sich 195 Staaten und die EU verpflichtet haben, die menschengemachte globale Erwärmung auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen, müsse unbedingt eingehalten werden, damit nicht weite Landstriche auf der Erde unbewohnbar würden. Das müsse der Politik unbedingt klar gemacht werden. Regina Thum-Ziegler umrahmt die Aktion musikalisch Michael Stecher vom SFV (Solarenergie-Förderverein Deutschland) machte in seiner Ansprache deutlich, dass die nächsten vier Jahre richtungsweisend seien. „Wir müssen nicht das Klima oder die Erde retten, wir müssen uns retten.“ Es müsse gelingen, die Energieversorgung weltweit bis spätestens 2030 auf 100 Prozent erneuerbare Energien umzustellen, damit die Erde noch für Menschen bewohnbar bliebe. Es stelle sich die Frage, wann auch bei uns die Wälder brennen: „Wir müssen hier maximal tätig werden und dürfen diese dringenden Probleme nicht einfach den nächsten Generationen überlassen.“ Auch hier erging der deutliche Appell an die Politik, endlich aktiv zu werden. Die Veranstaltung wurde aufgelockert mit Liedern zum Klimaschutz, die Regina Thum-Ziegler von der Frauenliste Donau-Ries mit der Gitarre begleitete.

