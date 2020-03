23:16 Uhr

Wemding: Martin Drexler ist „tief bewegt“

Martin Drexler tritt seine dritte Amtsperiode als Bürgermeister an.

Plus Bürgermeister steigert bei der Wahl sein Ergebnis auf über 92 Prozent. Was er jetzt anpacken will.

Von Wolfgang Widemann

Er trat erneut als überparteilicher Kandidat in Wemding an – und bekam nochmals ein deutlich besseres Ergebnis: 92,4 Prozent standen bei der Wahl zum Bürgermeister für Martin Drexler zu Buche. Auch wenn er der einzige Bewerber für den Posten war, so zeigte sich der 48-Jährige überwältigt von dem Erfolg: „Ich bin tief bewegt und sehr dankbar über den großen Vertrauensbeweis.“

Drexler tritt als überparteilicher Kandidat an Drexler ist seit zwölf Jahren im Amt. 2008 trat er für die CSU an, 2014 ließ er sich zum überparteilichen Bewerber küren. Damals lag das Resultat bei 87,6 Prozent. Dass es nun über 90 Prozent (Wahlbeteiligung: 65,4 Prozent) sind, die dem Rathauschef ihr Vertrauen aussprachen, sei „schon etwas Besonderes“, so Drexler gegenüber unserer Zeitung. Die hohe Zustimmung sei für ihn „eine Verpflichtung, mit hoher Geschlossenheit und im guten Miteinander für unsere Stadt weiter arbeiten zu dürfen“. In den kommenden Jahren stünden einige große Aufgaben an: zum Beispiel der Bau des neuen Feuerwehrhauses, die Sanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte St. Marien, die Generalsanierung der Grund- und Mittelschule sowie die Neugestaltung des Schlosshofes. Eine große Feier fiel am Sonntag wegen der Coronavirus-Gefahr aus. Dazu lesen Sie auch: Live-Blog zu den Wahlen im Kreis Donau-Ries: Stefan Rößle erzielt absolute Mehrheit



Die Ergebnisse zur Kommunalwahl 2020 in Wemding: Bürgermeister- und Stadtrat-Wahl



