Wemding

12:35 Uhr

Mehr Parkplätze im Fuchsgraben in Wemding

Der Parkplatz (im Hintergrund) im Fuchsgraben in Wemding soll in den Grünbereich hinein erweitert werden. Zudem soll durch den Abriss des rechten Gebäudes eine öffentliche Verbindung zur Altstadt geschaffen werden.

Plus Im historischen Stadtgraben in Wemding entstehen neue Stellplätze. Außerdem soll es eine neue Verbindung in die Altstadt geben

Von Wolfgang Widemann

Mit einem Projekt am südlichen Rand der Altstadt sollen in Wemding zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden: Die Zahl der Parkplätze im Bereich des historischen Zentrums werden erhöht, und ein neuer Zugang verkürzt die Wege.

Themen folgen