Wemding

18:20 Uhr

Neue Leiterin ist „ein Glücksfall“ für Realschule Wemding

Plus Alexandra Waschner-Probst, die neue Leiterin der Anton-Jaumann-Realschule, wird mit viel Lob und Wertschätzung offiziell in ihr Amt eingeführt.

Von Wolfgang Widemann

Ihre neue Aufgabe hat sie bereits vor über 100 Tagen übertragen bekommen. Zum 1. August berief das zuständige Kultusministerium Alexandra Waschner-Probst zur Leiterin der Anton-Jaumann-Realschule in Wemding. Nun fand die offizielle Einführung an. Bei dieser ließen diverse Redner keinen Zweifel daran, dass die in München getroffene Entscheidung die absolut richtige gewesen sei.

