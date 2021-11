Neues Baugebiet und Feuerwehrhaus

Ein neues Baugebiet ("Kreuter Berg 3") im Ortsteil Amerbach und Auftragsvergaben in Zusammenhang mit dem geplanten Neubau des Feuerwehrhauses in Wemding sind die wichtigsten Themen, die der Stadtrat am Donnerstag, 2. Dezember, behandelt. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr in der Stadthalle. Weitere Punkte auf der Tagesordnung sind der Neubau einer Hackschnitzelheizung mit Wärmenetz, Asphaltierarbeiten im Baugebiet "Birket", ein Radweg vom Stadelmüllerweg in Richtung Industriestraße und diverse Baukostenzuschüsse für Vereine und Institutionen. (AZ)