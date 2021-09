Wemding

Niesanfall am Steuer? 47-Jähriger fährt in Wemding über rote Ampel

Eine rote Ampel überfahren hat ein Mann am Sonntag in Wemding. 8Symbolbild)

Ein 47-Jähriger hat am Sonntagvormittag in Wemding eine rote Ampel missachtet und ist in den Gegenverkehr gerauscht. Der Fahrer gab an, er hätte einen Niesanfall gehabt.

Ein Niesanfall soll der Grund gewesen sein, warum ein 47-Jähriger am Sonntagvormittag in Wemding über eine rote Ampel gerauscht ist. Laut Polizei Donauwörth fuhr der Frührenter mit seinem Auto die Bahnhofstraße in östliche Richtung. Auf Höhe der Hausnummer 17 kam der Mann nach eigenen Angaben aufgrund eines Husten- und Niesanfalls auf die Gegenfahrbahn. Er fuhr über eine auf Rot geschaltete Ampel und krachte in den Gegenverkehr. Dort wurde ein VW Transporter mit Campingaufbau massiv beschädigt. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf mindestens 8.000 Euro. Alle Unfallbeteiligten blieben den eigenen Angaben zufolge unverletzt, so die Polizei Donauwörth. Die Beamten vor Ort zeigten den Unfallverursacher wegen Missachtung der Straßenverkehrsordnung an. (dz)

