11:02 Uhr

Wemding/Polsingen

64-Jähriger landet in der Wiese

Am Samstag, fuhr ein Motorradfahrer aus dem Ansbacher Landkreis gegen 18.50 Uhr auf der Staatsstraße 2214 von Wemding in Richtung Nördlingen. Nach Angaben der Polizei wollte er kurz vor der Abzweigung Mäuskräut einen vor ihm fahrenden Traktor überholen, der jedoch nach links in einen Feldweg einbiegen wollte. Beide Fahrer hatten den jeweils anderen Verkehrsteilnehmer zu spät erkannt. Trotz einer Vollbremsung und eines Ausweichmanövers des 24-jährigen Traktorfahrers touchierte der Motorradfahrer noch das vordere linke Rad des Traktors. Der 64-jährige Motorradfahrer fuhr daraufhin in die angrenzende Wiese links neben der Fahrbahn, wo er umkippte sich dabei leicht verletzte. Er wurde im Anschluss vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beim Unfall entstand Schaden von insgesamt etwa 1000 Euro.

