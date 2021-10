Wemding

06:21 Uhr

Praxis-Schließung in Wemding: Patienten stehen vor Problem

Plus Der Fall Dr. Holst sorgt bei schätzungsweise 1200 Patientinnen und Patienten in Wemding und Umgebugn für ein Problem. Stadt und der Landrat suchen nach Lösungen.

Von Wolfgang Widemann

Die Schließung der Hausarztpraxis Dr. Holst in Wemding sorgt nicht nur für Verunsicherung bei Personen, bei denen der Mediziner eine gewünschte Corona-Impfung möglicherweise nur vortäuschte. Ohne Vorwarnung stehen seit einigen Tagen alle Patientinnen und Patienten, die in der seit Jahrzehnten bestehenden Praxis ein- und ausgingen, ohne einen Hausarzt da. Die Betroffenen sind ein Stück weit ratlos und suchen zum Teil bereits nach einem anderen Mediziner. Dies passiert in einer Region, in der die Versorgung durch Allgemeinmediziner ohnehin angespannt ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen