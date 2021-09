Wemding

Queen-Show reißt das Publikum in Wemding mit

Plus „Forever Queen“ heißt es in der Wemdinger Stadthalle, als die Band Queenmania perfekt ihrem großen Vorbild nacheifert. Was dabei alles auf dem Programm steht.

Von Yannick Eibl

Mit den Worten „Forever Queen“ und „The show must go on“ eröffnete die Band Queenmania ihr Konzert in der Stadthalle Wemding als eine gigantische Hommage an die legendäre Formation. Vor circa 530 begeisternden Zuschauern performte die italienische Cover-Band die größten Hits der britischen Rockband Queen.

