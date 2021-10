Corona-Ausbrüche im Seniorenheim: Drei weitere Todesfälle

Drei weitere Todesfälle sind die Folge von Corona-Ausbrüchen in gKU-Heimen in Wemding und Rain. Warum die Statistik des RKI anders zählt.

Drei weitere Bewohner eines Seniorenheimes sind infolge einer Corona-Infektion gestorben. Sowohl im gKU-Heim in Rain als auch in Wemding gibt es die Todesfälle zu beklagen. Wie das Gesundheitsamt Donau-Ries bestätigt, sind die Senioren den Corona-Ausbrüchen von vor gut zwei Wochen zuzuordnen. Die verstorbenen Personen warenlaut Gesundheitsamt Donau-Ries über 80, bzw. 90 Jahre alt, erhebliche Grunderkrankungen waren bekannt.

Bei den Infektionswellen in den gKU-Heimen in Wemding und Rain sind insgesamt über 40 Personen mit Corona infiziert, darunter auch viele Mitarbeiter. Die positiv Getesteten waren ungeimpft aber auch Geimpfte waren darunter. Es wurde bekannt, dass in Wemding etwa 60 Prozent der Mitarbeiter über eine Corona-Schutzimpfung verfügen.

Corona im Landkreis Donau-Ries: RKI meldet 169 Todesfälle - Landkreis 167

Mit den aktuellen Zahlen erhöht sich die Zahl der Todesfälle im Rahmen dieses Ausbruchs auf fünf. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie im Landkreis Donau-Ries 165 Personen gestorben. Das RKI meldet allerdings bereits 169. Der Inzidenzwert liegt am Dienstag bei 81,9.

Unterschiedliche Anzahl an Verstorbenen mit COVID-19 – das ist die Ursache

Das Gesundheitsamt erklärt aus dem obigen Anlass, warum das RKI und das Gesundheitsamt Donau-Ries unterschiedlich viele Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie listen.

Lesen Sie dazu auch

Die Ursache hierfür liege in der medizinischen Beurteilung der Verstorbenen. Das RKI teilt hierzu mit: „Das Risiko an COVID-19 zu versterben ist bei Personen, bei denen bestimmte Vorerkrankungen bestehen, höher. Daher ist es in der Praxis häufig schwierig zu entscheiden, inwieweit die SARS-CoV-2-Infektion direkt zum Tode beigetragen hat. Sowohl Menschen, die unmittelbar an der Erkrankung verstorben sind („gestorben an“), als auch Personen mit Vorerkrankungen, die mit SARS-CoV-2 infiziert waren und bei denen sich nicht abschließend nachweisen lässt, was die Todesursache war („gestorben mit“) werden derzeit erfasst.“

Allerdings gelte deutschlandweit: „Generell liegt es immer im Ermessen des Gesundheitsamtes, ob ein Fall als ,verstorben an‘ bzw. ,mit‘ COVID-19 an das RKI übermittelt wird oder nicht.“

Dem Gesundheitsamt Donau-Ries sei seit Pandemiebeginn eine möglichst genaue Beurteilung der medizinischen Daten Verstorbener wichtig. Als Todesfälle in Zusammenhang mit COVID-19 würden vom hiesigen Gesundheitsamt deshalb nur Personen in der eigenen Statistik geführt, bei welchen nach Auswertung aller Daten ein unmittelbarer und ursächlicher Zusammenhang mit der Covid-Infektion als gegeben betrachtet wird. Aufgrund der unterschiedlichen medizinischen Bewertung könnten sich Abweichungen zwischen den Landes-, bzw. Bundesbehörden und dem Gesundheitsamt ergeben.

Grundsätzlich sei es dem Gesundheitsamt und dem Landratsamt Donau-Ries ein wichtiges Anliegen, bei Diskussionen über „Zahlen“ eines nicht zu vergessen: „Hinter jeder Zahl verbirgt sich immer ein Mensch, in diesem Fall ein Mensch der verstorben ist und Familien und Freunde in Trauer hinterlässt.“