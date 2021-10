Wemding/Rain

Corona-Ausbrüche im Seniorenheim: Zwei weitere Todesfälle

Im Seniorenheim in Rain sind nach einem Corona-Ausbruch zwei Personen gestorben.

Plus Zwei weitere Todesfälle sind die Folge von Corona-Ausbrüchen in gKU-Heimen in Wemding und Rain.

Zwei weitere Bewohner eines Seniorenheimes sind infolge einer Corona-Infektion gestorben. Sowohl im gKU-Heim in Rain als auch in Harburg gibt es die Todefälle zu beklagen. Wie das Gesundheitsamt Donau-Ries bestätigt, sind die Senioren den Corona-Ausbrüchen von vor gut zwei Wochen zuzuordnen.

