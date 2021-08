Realschule Wemding: Alle haben bestanden

84 Schülerinnen und Schüler verlassen die Realschule Wemding. Die beiden Besten haben einen Notendurchschnitt von 1,18.

84 Schülerinnen und Schüler der Anton-Jaumann-Realschule haben ihren erfolgreichen Realschulabschluss in einem ungewöhnlichen Rahmen gefeiert. Aufgeteilt in zwei aufeinanderfolgende Veranstaltungen mit ausreichend Abstand zwischen den Sitzplätzen bekam der Jahrgang von Schulleiter Heinz Sommerer in der neu sanierten Aula die Abschlusszeugnisse überreicht. Dabei durften sich Emily Krawczyk und Marlene Rottmeir über ihre außerordentlich gelungene Leistung freuen. Sie erreichten beide mit 1,18 einen traumhaften Notendurchschnitt.

Außer den Eltern konnten keine weiteren Gäste geladen werden, so überbrachte Schulleiter Sommerer in seiner Ansprache zunächst die Grüße von Bürgermeister Martin Drexler und des Fördervereinsvorsitzenden Gottfried Hänsel. Leider war die 10. Klasse für die Jugendlichen wieder ein Schuljahr mit Lernen zu Hause und Fernunterricht. Zum Glück konnte aber ab Februar durchgehend Präsenzunterricht im Klassenverband erteilt werden.

Auch bei den Wemdinger Realschülern blieb vieles auf der Strecke

Doch blieb auch vieles „wieder auf der Strecke“ wie Schulfahrten, Veranstaltungen und der Abschlussball. Dem Dank an die Eltern- und Lehrerschaft für das Verständnis und das Engagement auf allen Seiten schloss er vor allem seine Freude über den gelungenen Abschluss an und gratulierte ihnen. Alle 84 Schülerinnen und Schüler haben ihren Abschluss mit überaus erfreulichen Noten geschafft. Insgesamt hat der Jahrgang zu 100 Prozent bestanden und dabei sehr gut abgeschnitten, die Hälfte der Prüfungen wurde mit einem Schnitt über 2,0 abgelegt.

Neben herausragenden Ergebnissen wie den Klassenschnitten von 1,35 in der Abschlussprüfung BwR und 1,86 in Französisch lag der Schnitt des gesamten Jahrgangs in Mathematik bei 1,6. Auch haben sich die meisten der Schüler durch die Prüfungsleistungen in einem oder sogar mehreren Fächern verbessern können. Insgesamt 30 Absolventen durften sich über einen Abschluss mit einer 1 vor dem Komma freuen. Die 15 Besten mit einem Durchschnitt unter 1,50 wurden vom Förderverein mit einem Präsent geehrt.

Schulbeste wurden Emily Krawczyk und Marlene Rottmeir mit einem Schnitt von 1,18; des Weiteren haben Sarah Ganzenmüller, Stefan Pfeifer, Jana Roßkopf, Philipp Schwefel, Anna-Lena Sporer, Johanna Reicherzer, Hannah Wager, Jakob Martin, Franziska Beck, Timo Geiß, Hannah Gunzner, Sofie Lechner, und Emely Metzger die Realschule mit „sehr guten“ Leistungen abgeschlossen.

Auszeichnungen auch für sportliche Erfolge

In den Zeugnismappen fanden die Schüler noch weitere Urkunden. Es wurden insgesamt 24 Auszeichnungen für besonderes schulisches Engagement verliehen und mit Gutscheinen des Fördervereins belohnt: Jonas Bonn und Johannes Frisch erhielten eine Anerkennung für ihre Leistungen als Schülersprecher. Für ihre Erfolge mit der Schulmannschaft Turnen bekamen Justus König, Sarah Ganzenmüller, Jana Roßkopf und Anna-Lena Sporer jeweils eine Urkunde und einen Gutschein. Thomas Schmid, Tim Enderes, Johannes Ferber, Marco Saur und Jonas Bonn unterstützten die Fußball-Schulmannschaft und wurden für ihre Leistungen ebenfalls besonders geehrt.

Des Weiteren wurden besondere musikalische Talente aus der Big Band verabschiedet, insgesamt zwölf Mitglieder: Johannes Frisch, Jonas Pfeifer, Tobias Reile, Marlene Rottmeir, Emilia Friesch, Emily Krawczyk, Anna-Lena Lohmeir, Sarah Müller, Johanna Reicherzer, Anna-Lena Sporer, Verena Faußner und Lucca Schick. Michael Leinfelder war langjähriges Mitglied im Technikteam.

Ersatz für den ökumenischen Gottesdienst

Als Ersatz für einen ökumenischen Gottesdienst hatten sich die Religionslehrkräfte etwas Besonderen einfallen lassen. Alle Absolventen erhielten in ihren Zeugnismappen schön gestaltete Gedanken zum Schulabschluss. Auch persönlich überbrachten die Religionslehrkräfte Eva Burzler und Jochen Dippner musikalisch begleitet von Sabine Gehring und Gerhard Reißig den Schülerinnen und Schülern die besten Wünsche und einen Ökumenischen Segen.

Da die Hygienevorschriften eine musikalische Live-Umrahmung durch Ensembles im Saal nicht erlauben, hatte Sommerer die Big Band kurzerhand im Atrium platziert, von wo aus die Musik in die Aula übertragen wurde und man die Musiker gleichzeitig sehen konnte. Abschließend dankte der Schulleiter noch allen, die zum Gelingen der Feier beigetragen hatten. Zusammengestellt aus Arbeiten von Schülerinnen und Schülern hatte Sabine Ratschker die Halle dekoriert, Christian Neubauer übernahm die Fotodokumentation der Veranstaltung.