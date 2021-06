Realschule in Wemding wird zu einem „Kunstwerk“

Plus Einweihung der generalsanierten und teilweise neu erbauten Realschule in Wemding. Rektor überrascht mit Musik und berichtet von „Wermutstropfen“.

Jahrelang glich die Anton-Jaumann-Realschule einer Baustelle. Trotz des Lärms von Presslufthämmern und Bohrmaschinen sowie der eingeschränkten Platzverhältnissen lief der Unterricht regulär weiter – zumindest bis zur Corona-Pandemie. Seit etwa vier Wochen ist diese einigermaßen überstanden, die Kinder und Jugendlichen sowie die Lehrer sind an die Schule zurückgekehrt – und finden beste Lehr- und Lernverhältnisse vor. Dies stellten bei der offiziellen Einweihung nach der umfangreichen Sanierung samt Teilneubau fest. Ort des Festakts war die neue Aula. Die ist bekanntlich das Herzstück der Schule.