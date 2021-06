Wemding

26.06.2021

Rektor in Wemding bald in Ruhestand: Nachfolge geregelt

Plus Heinz Sommerer, Rektor der Realschule in Wemding, geht bald in Pension. Seine Nachfolgerin steht schon fest.

Von Wolfgang Widemann

Nach 16 Jahren als Rektor verlässt Heinz Sommerer zum Ende des Schuljahrs die Anton-Jaumann-Realschule in Wemding. Der 64-Jährige geht in Pension. Die Nachfolge an der Spitze der Schule ist bereits geregelt.

